Beşiktaş’ın sahaya iniş tarihi belli oldu
Teknik direktör Sergen Yalçın saha çalışması için istekte bulunmuştu.
Beşiktaş’ın sahaya iniş tarihi belli oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, ev idmanlarının saha antrenmenlarının yerini tutmadıını açıklamıştı.
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde haftabaşında idmanlara başlıyor. Önlem olarak tesislerde personel olmayacak, sadece futbolcular ve antrenörler Ümraniye'de hazır bulunacak. Futbolcular 4'erli gruplar halinde çalışacak.
Antrenmanlarda sosyal mesafe korunacak.
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