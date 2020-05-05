Beşiktaşlılardan altyapı ve engellilere gıda desteği
Bir grup Beşiktaşlı eski yönetici ve üye, koronavirüs döneminde gelir sıkıntısı yaşayanlara moral vermek amacıyla destek kampanyası başlattı.
Bir grup Beşiktaşlı eski yönetici ve üye, koronavirüs döneminde gelir sıkıntısı yaşayanlara moral vermek amacıyla destek kampanyası başlattı.
Beşiktaş'ta önceki dönemlerde yöneticilik yapan Sinan Vardar, Hasan Bozkurter, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kongre üyeleri Şenol Erkuloğlu, Varujan Çakır ve Bilal Özdoğan Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü üyeleri ve altyapıya gıda maddesi yardımında bulundular. Personel ve kulüp bünyesindeki ihtiyaç sahiplerine verilen gıda destek paketlerinin sayısı ise etik anlayış gereği açıklanmadı. Eski yönetici Hasan Bozkurter, "Amacımız, camia içindeki dayanışma gücünü artırmak" dedi.
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