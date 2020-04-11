Beşiktaş’tan amatörlere kötü haber
Başkan Çebi’den açıklama var.
Beşiktaş kulübü, amatör branşlarda küçülme kararı aldı.
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlarda artık yüksek meblağlar harcamayacaklarını ifade ederek, “Artık öze dönüyoruz. Amatör branşlara olan sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum. Ancak gelir gider dengesi için bu önlemler şart oldu. Altyapıdan gelen oyunculara bundan böyle sadece forma ile çalışacak modern tesisler ve iyi antrenörler vererek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Sosyal medyadaki iddialara göre, basketbol ve voleybol da bu karardan etkilenecek.
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