Besteci Taviloğlu ‘Alla Turca’da anılıyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Antep, “Ustayı 75. doğum yıldönümünde anacağız. 15 Nisan 1945 günü Tekirdağ’da öğretmen bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Klarnet sanatçısı Orçun Civelek ve orkestra şefi Orhun Orhon idaresindeki Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası da Taviloğlu’nun 1979 yılında bestelediği üç bölümlü ‘Klarnet Konçertosu’nu seslendirecek. Bu eser, yalnız ülkemizde değil, uluslararası alandaki en değerli klarnet konçertolarından biridir, bana göre” diyor.

Programa besteci ve piyanist Fazıl Say, besteci Turgay Erdener, opera sanatçısı Mesut İktu, opera sanatçısı Selva Erdener, gazeteci Serhan Yedig, koro şefi Çiğdem Aytepe, oğlu orkestra şefi Ahmet Tavil-oğlu, kızı keman sanatçısı Gül Taviloğlu (Giselle Tavilson), son öğrencileri arasında olan besteci ve müzikolog Bertan Rona, besteci ve müzikolog Bülent Yüksel, koro şefi Yiğit Can Eyüpoğlu da telefonla katılacak.

Antep, “Serhan Yedig tarafından hazırlanan ‘Anılardaki İstemihan Taviloğlu’ kitabında pek çok şey anlatılıyor. Ben orada anlatılanlara ek olarak bir hususun daha altını çizmek istiyorum: Büyük eserler yazma uğraşısı dışında, bir usta olduğu klarnetle ilgili sonatlar, konçertolar, oda müziği eserleri yazmış olsaydı şayet, uluslararası alanda ülkemiz adına yer edinmiş olacaktı. (Yurtdışında bir çalgı hakkında eserler bestelemiş örnekler çokça var.) Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” diyor.

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