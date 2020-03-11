“Beyaz Miting” koronavirüs nedeniyle iptal edildi

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:54

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütlerinin 15 Mart 2020 tarihinde Ankara’da düzenlemeyi planladığı Büyük Beyaz Miting'i iptal edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde çok sayıda meslek kuruluşunun desteğiyle farklı illerden hekim ve sağlık çalışanının katılması planlanan mitingin iptal kararı Türkiye’de ilk koronavirüsü vakasının resmi olarak açıklanmasının ardından alındığı öğrenildi.

14 MART TIP BAYRAMI ETKİNLİKLERİ DE İPTAL

Öte yandan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinin de birçok il de iptal edileceği öğrenildi.