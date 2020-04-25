Beyazıt Öztürk'ün acı günü: İyi ki hayatımdaydın

25 Nisan 2020 Cumartesi, 10:06

Beyazıt Öztürk'ün uzun yıllardır baktığı Jack Russell Terrier cinsi köpeği hayatını kaybetti.

Öztürk, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şovmen acısını "İyi ki hayatımdaydın... Melek oldun... Bir gün tekrar inşallah...." sözleriyle ifade etti.