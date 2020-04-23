Beykoz'da 22 yaşındaki kadın evinde boğularak öldürüldü, şüpheliler birbirlerini suçladı!
İstanbul Beykoz'da 22 yaşındaki Friba H. evinde boğularak öldürüldü. Eve farklı zamanlarda geldikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
22 yaşındaki Afganistanlı Friba H. 9 Nisan'da Beykoz Göksu Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Friba H.'nin öldürülmeden önceki 10 gün içerisinde evine giriş çıkış yapmadığını belirledi.
Bu süre içerisinde Friba H.'nin evine gelen Burhan A. (49), Afganistan uyruklu Nazela M. (21) ile Friba H.'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu Muhammed Y. (21)'nin farklı zamanlarda eve giriş çıkış yaptıkları tespit edildi.
Eve farklı zamanlarda geldikleri belirlenen 3 şüpheli 18 Nisan günü gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ SUÇLADI
Şüpheliler verdikleri ifadelerde birbirlerini suçlarlarken, Nazela M.'nin verdiği ilk ifadede farklı kimlik kullandığı ve üzerindeki cep telefonunun Friba H.'ye ait olduğu tespit edildi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan A. ve Muhammed Y. adli makamlarca serbest bırakılırken, Nazela M. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Nazela M.'nin Friba H.'nin oturduğu apartmana giriş ve çıkış yaptığı görülüyor.
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