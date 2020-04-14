Beylikdüzü'nde korku dolu anlar!
Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu.
Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeye kişiyi polis ikna etti. İtfaiyenin yanan iş yerine müdahalesi sürüyor.
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