Beylikdüzü'nde korku dolu anlar!

14 Nisan 2020 Salı, 14:12



Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeye kişiyi polis ikna etti. İtfaiyenin yanan iş yerine müdahalesi sürüyor.