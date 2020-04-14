Beylikdüzü'nde korku dolu anlar!

Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2020 Salı, 14:12


Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeye kişiyi polis ikna etti. İtfaiyenin yanan iş yerine müdahalesi sürüyor.


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