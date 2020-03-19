Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Beylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 05.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Yan yolda bulunan bir otelde çıktı. 4 katlı otelin arka tarafında bulunan dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen alevler diğer cepheye de sıçradı. Otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, otelde bulunan müşterilerde dışarı çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda binada maddi zarar meydana gelirken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı.
Video Haberler
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü