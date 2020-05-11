Beymen'den randevulu alışveriş dönemi

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:13

Grup olarak, Covid-19 ile ilgili haberleri dünya kamuoyuna yansıdığı ilk günden beri yakından takip ederek, olası senaryolar dahilinde hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, “Aldığımız önlemler kapsamında mart ayı başından itibaren tüm çalışanlarımızın yurtdışı iş seyahatlerini iptal ettik. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının ardından ise genel merkez ve sahada olması zorunlu olmayan çalışanlarımızı evden çalışma sistemine geçirdik” dedi.

COVİD-19 İLE MÜCADELEYE 5 MİLYON DESTEK

İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin aldığı kararlara uymayı ilke edindiklerini belirten Elif Çapçı, “Bu kapsamda 19 Mart tarihinde tüm mağazalarımızın ve butiklerimizin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Hizmetlerimizi online kanallarımız üzerinden sürdürdük. Covid-19 ile mücadelede ülkemiz için ne yapabiliriz konusu da hep gündemimizdeydi. Bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 milyon TL bağışladık. Diğer bağışlarımızla birlikte toplam 5 milyon TL değerinde destekte bulunduk” dedi.

12 MAYIS'TA AÇILIYOR

Çapçı, “Şimdi ‘Yeniden Birlikteyiz’ demek için gün sayıyoruz. 12 Mayıs salı günü itibariyle Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazamızı yeniden hizmete açıyoruz.

Yeni dönemde müşterilerimiz ve çalışanlarımız için pek çok sağlık ve güvenlik önlemi aldık. Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecekler. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte edilecek. Aynı şekilde deneme kabinlerimiz de her kullanım öncesi dezenfekte ediliyor olacak. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunulacak. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda yapılacak. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. Ödemeler konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz” dedi.

Elif Çapçı, “Mağazalarımızda özel alışveriş deneyimi yaşamak isteyen müşterilerimiz, Randevulu Özel Alışveriş için Beymen Özel Müşteri İlişkileri Hattımızı (444 4 700) veya satış danışmanlarını arayarak özel randevu alabilir, tercihleri doğrultusunda hazırlanan ürünleri beklemeden keşfedebilirler. Evden çıkmak için henüz erken olduğunu düşünen dostlarımız için de Beymen Danışmanım’ı hayata geçiriyoruz. Beymen Danışmanım servisimiz kapsamında Özel Müşteri İlişkileri Hattı’mızı arayan müşterilerimiz diledikleri stil danışmanımızla birlikte tarzlarına uygun ürünleri digital olarak satın alabilecek. BEYMEN Evim’de servisimiz ile The One Beymen Özel Müşteri Programı kapsamındaki VIP ve Platinum müşterilerimiz diledikleri gün ve saatte kendileri için hazırlanan koleksiyon seçkisini evlerinin ya da ofislerinin konforunda deneyimleme ayrıcalığına sahip olacaklar. İster mağazalara gelerek ister evlerinden alışveriş yapan müşteriler için temassız veya uzaktan ödeme seçenekleri sunulacak. BEYMEN 24’ servisi ile aynı şehirde 24 saat içerisinde ürünlerini ücretsiz olarak teslim alabilecekler" ifadelerini kullandı.