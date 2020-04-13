Beyoğlu'nda bazı giriş çıkışlar 14 gün sınırlandırılacak!
İstanbul Beyoğlu'nda Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin giriş çıkışları, yarından itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca yayalara sınırlandırılacak.
Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş çıkışlara kapatıldı. Kaymakmlığa bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğünün aldığı kararın belgesi Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Twitter adresinden paylaşıldı.
Kaymakamlığın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Koranavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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