Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

09 Mart 2020 Pazartesi, 13:56

Silahlı saldırı Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen perşembe 17.30 sıralarında meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte, ailesine ait bakkal dükkanının önünde oturan Halef Elgaz, caddenin karşı tarafından gelen T.K.'nın silahlı saldırına uğradı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan sokak sakinleri Elgaz'ın yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halef Elgaz'ı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Elgaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sihalı salgırgan T.K. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Halef Elgaz'ı silahla öldüren şüpheli T.K. kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

"BENİM OĞLUM DAHA 17 YAŞINDAYDI"

Öldürülen Halef Elgaz'ın babası Ferhan Elgaz," Oğlumun kimseyle bir problemi yoktu. Daha 17 yaşındaydı. Biri geliyor oğluma ateş açıyor. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılıyor ancak iki saat sonra hayatını kaybetti. Bundan sonra hakkımızı adliyede arayacağız. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.