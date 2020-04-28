Beyşehir Gölü’ne darbe
Göller Bölgesi’nde yer alan Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan ve bir bölümü de en büyük milli park olarak kayıtlarda belirtilen Beyşehir Gölü kıyısına yapılan turistik tesis ve marina projesine çevrecilerden tepki geldi.
Projeyle ilgili açıklama yapan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya ve Isparta sınırları içinde kalan 650 kilometrekare alana sahip Beyşehir Gölü’nde 188 hektarlık bir turizm bölgesi kurulacağını, gölün Karaburun mevkiine plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacağını söyledi. Başkan Bayındır’a tepki gösteren çevre örgütleri, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada şöyle seslendiler:
“Beyşehir Gölü Karaburun Plajı’na dokunma. Kuşların ve saz kedilerinin habitatını bozma. Avrupa’nın en önemli milli parkının 1900 dönümünde bir turizm projesi yapıp bugüne kadar tamamıyla doğallığını korumuş, geniş sazlık alanıyla birçok su kuşuna ve saz kedilerine ev sahipliği yapan alan, yapılacak proje ile doğallığını kaybedecek. Yapılaşmanın önünü açılacak, yapılacak marina ile zaten sığ suyu olan gölü kirlenecek. Bırakın doğa, doğal kalsın.”
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