Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Alışmak zorundayız, koronavirüs toplumda dolaşmaya devam edecek

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:34

Fotoğraf: İHA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programında Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili konuşan Azap, toplumda yanlış bir algının olduğunu belirterek "Salgının 'doğal olarak' tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor" dedi.

'BİREYSEL TEDBİRLER BİRKAÇ YIL SÜRMELİ'

Genel tedbirler gevşetilse de bireysel tedbirlerin birkaç yıl uygulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Azap şu ifadeleri kullandı:

"Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım."

Prof. Dr. Azap 11 Mayıs'ta açılacak berberler ile ilgili ise şunları söyledi: "Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya’da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük."

'ALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

İnsanların birkaç ay önceki hayatlarına dönmelerinin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Azap "Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek" dedi.