Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü vaka sayısındaki artışın sebebini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artışın sebebinin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kalabalıklaşma olduğunu söyledi.
Fotoğraf: DHA
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki durumuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
"Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614, dün 1832, bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" diyen Özlü, şöyle devam etti:
"Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.
Gevşemek, 'bu iş bitti' zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim."
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