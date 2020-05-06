Bilim Kurulu üyesi vaka sayısındaki artışın nedenini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini açıkladı. Özlü, ''İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma'' dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ''Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız'' dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Özlü, şu ifadeleri kullandı:
''Evvelki gün yeni olgu sayımız bin 614; dün bin 832; bugün ise 2 bin 253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma. Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz. Gevşemek, “bu iş bitti” zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim.''
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