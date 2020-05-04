Bilim Kurulu üyesinden 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni sinyali

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:09

Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para / Gündem programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,“65 yaş ve üstü için bir esneme bekliyor musunuz? Bilim Kurulu’nun böyle bir tavsiyesi var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı;

ONLARI MOBİLİZE ETME ZAMANI

- Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar.

-Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk.

-Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bunu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor.

BİRKAÇ SAAT DOLAŞMALARINA İZİN VERİLECEKTİR

- Bilim Kurulu’nda geçen toplantıda bu konuşulmuştu. Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı.

-Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben.