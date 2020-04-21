Bilim Kurulu Üyesi'nden site ve apartman sakinlerine hayati uyarı!

21 Nisan 2020 Salı, 13:11

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerken içerken maske kullanamazsınız. Hapşırma öksürme sırasında damlacıklar 7-8 metre uzağa saçılabiliyor. İkram edilen yiyecekler, bardak ve tabaklar da bulaştırıcı olabilir. İkram sırasında mesafe korunamıyor. Bu günlerde hayatı sadece hane halkınızla paylaşın. Evinizde güvendesiniz, hane halkıyla güvendesiniz. Komşunuzun ziline, kapı koluna, asansörün düğmesine dokunduğunuzda virüsü alabilirsiniz. Dışarısı güvenli değil. Çok kırılgan dönemdeyiz. Kazanımlarımızı boşa çıkarmayalım. Evden çıkmayalım” görüşünü savundu.

Özlü, “Evden çıkmanız, başkaları için de teşvik edici olabilir. Bu dönemde hepimiz tavsiyelere uyma konusunda birbirimize olumlu mesajlar vermeliyiz. İnsanların direncini kıracak davranışlardan kaçınmalıyız. Yurttaşlık bilinci, kul hakkı, sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz” ifadesini kullandu.