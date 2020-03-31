Bilim Kurulu üyesinden sokağa çıkma yasağı açıklaması

31 Mart 2020 Salı, 22:17

Sağlık Bakanlığı'nca, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e ulaştığı bildirildi.

Bilim Kurulu’ üyesi olan Ankara Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, ''İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Necmettin Ünal şu ifadeleri kullandı:

''Bugün vaka 13 bin 531'e yükseldi. Türkiye'de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.''