Huawei'den Apple'a 5G teklifi

CNBC’ye konuşan Zhengrei, “Apple ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi ve Apple’ın “harika bir şirket” olduğunu söyledi. Zhengrei ayrıca, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un “yalnızca Apple’ı kurduğu için değil, mobil internet çağını yarattığı için de harika bir insan” olduğunu belirtti.



Zhengri, ABD Başkanı Donald Trump’ı “mükemmel bir başkan” olarak tanımlarken Trump’ın yöntemlerinin “göz korkutucu” olduğunu ve ABD ekonomisine zarar verebileceğini söyledi:

“Eğer Trump diğer ülke ve şirketlere gözdağı vermeye ve insanları rastgele alıkoymaya devam ederse, ABD’ye yatırım yapma riskini kim göze alır? İnsanlar orada hapsolmaktan korkar hale gelir. Eğer kimse ABD’ye yatırım yapma cesaretini bulamazsa, ABD gelir vergisindeki kaybı nasıl telafi edecek? Devlet, bütçe açığı problemine çözüm bulmakta oldukça zorlanır.



“Vergileri düşürdükten sonra Trump’ın diğer ülkelere daha arkadaş canlısı yaklaşması ve herkesi ABD’nin yatırım için doğru ülke olduğuna ikna etmesi gerekiyordu. Eğer herkes ABD’ye yatırım yaparsa, ABD ekonomisi gözle görülür şekilde büyür. ABD’nin dünyayı şiddetle ele geçirmesine gerek yok. Harika teknolojilere, yetkin işgücüne ve ekonomik güce sahipler. Bunlardan herhangi bir ABD’nin dünyayı fethetmesi için yeterli.”

Zhengri, Huawei CFO’su Meng Wanzhou ile birlikte dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan kızının, bu şekilde “daha da güçleneceğini” ve “ülkeye geri dönerse bir kahraman olacağını” belirtti ve “bu hikayenin yüksek ihtimalle böyle biteceğini” söyledi. Zhengri, kızının ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında bir mahkum olup olmadığına ilişkin soruyu “belki” diye yanıtladı.