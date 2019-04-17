Twitter 100 bin hesabı neden askıya aldı?

Sosyal ağ Twitter, platformunda gerçekleşen kötüye kullanma, spam gibi kullanıcıları genel konuşmalardan uzaklaştıran durumlarla ilgili açıklama yaptı. Bu konuların en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Twitter, sosyal ağı kötüye kullanma alanında son bir yıldır yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve kullanıcıların gelecek birkaç ay içinde karşılaşacağı değişiklikleri duyurdu.

“Daha sağlıklı bir Twitter için yapılacak çok şey var” denilen açıklamaya göre sosyal ağ, yanıltıcı haberlerin yayılmasını önlemek için şu çalışmaları yaptı:

“Kötü niyetli içeriğin yüzde 38'i, Twitter'daki kişilerin raporlarına güvenilmeksizin proaktif bir şekilde ekiplerimiz tarafından incelenmek üzere açığa çıkarıldı. Haberi yazan kişinin takip etmediği bir hesapla etkileşimi sonrası yüzde 16 daha az suistimal yapıldığı raporlandı. Ocak-Mart 2019 döneminde yeni hesap açmaları dolayısıyla askıya alınan hesapların sayısı (100 bin) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Geçen seneye göre 3 kat daha fazla kötüye eğilimli hesap (ihbar edildikten sonraki 24 saat içinde) askıya alındı. Yeni raporlama süreciyle 2.5 kat daha fazla özel bilgi Twitter üzerinden silindi.”

‘ARTIK RAPOR EDİLMESE DE AKSİYON ALIYORUZ’

Kullanıcıların Twitter'da karşılaştıkları kötüye kullanım durumlarını bildirmek zorunda kalmaması gerektiğine değinilen açıklamada, “Biz önceden bize raporlanması durumunda kötüye kullanım potansiyeli olan Tweet'leri inceliyorduk. Bu yılın başlarında ise insanların raporlarına güvenmenin yanı sıra kötüye kullanım konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemeyi önceliğimiz haline getirdik” denildi.

YENİ NELER GELİYOR?

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre sosyal ağ gelecek aylarda şu değişikliklere gidecek:

- Kurallarımızı ihlal eden içerikleri; özellikle özel bilgileri, tehditleri ve diğer suistimal türlerini ‘tweet’leyenleri, kimse tarafından rapor edilmeden gözden geçirmemize yardımcı olan teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz.



- Twitter'ı kullanan kişilerin raporlama sırasında detayları paylaşabilmelerini kolaylaştıracağız, böylelikle özellikle insanların fiziksel güvenliğini korumak söz konusu olduğunda daha hızlı bir şekilde harekete geçebileceğiz.

- Tweet’lerin bağlamı ve uygulaması kurallarımızı anlamada önemlidir, bu yüzden konuya açıklık getirmek üzere Twitter’a bildirim ekleyeceğiz; örneğin bir tweet’in kurallarımızı ihlal etmesine rağmen hizmetin içeride kalması kamusal yararlardandır.

- Haziran ayından itibaren, kullanıcılara Tweet'lerine gelen yanıtları gizleme seçeneği sunarak konuşmalarını daha iyi kontrol edebilmeleri için bir takım yollar deneyeceğiz.