Facebook'un ardından Instagram... Bir şifre skandalı daha

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, Instagram kullanıcılarının şifrelenerek saklanması gereken parola bilgileri, şirket tarafından düz metin olarak ve 20 binden fazla çalışanın erişimine açık bir şekilde depolandı.

Öte yandan Instagram hesaplarıyla ilgili güvenlik açığı geçen ay gündeme gelmiş, Facebook bu durumu kabul ederek, şirket personeli tarafından parola bilgisine ulaşılabilen hesap sayısının on binlerle sınırlı olduğunu açıklamıştı.

Facebook'tan yapılan son açıklamada, milyonlarca Instagram kullanıcısının bu güvenlik açığından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının parola bilgilerinin de şifrelenmeden saklandığına yer verildi.

Uzmanlar kullanıcılara hesap güvenliği için parolalarını yenilemelerini tavsiye ediyor.