Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

İşte, koruma sağlayacak 7 öneri.

Çocuklarınızla konuşun

Diyalog, özellikle konu internet, sosyal ağlar veya siber zorbalık olduğunda, çocuklarınızı online ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuklarınızın kararınıza ve tavsiyelerinize uymasını istiyorsanız, ortamı sorulara ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir.

Bilgilendirin

İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgileri yabancılarla ve

sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini anlatın. İnternette paylaştığınız bilgiler

kolayca silinmez. Bir fotoğraf sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple

kapattığınızda bile bu verilerin sonsuza kadar silindiğini düşünmeyin. Fotoğraflarınız

ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir. Çocuklar ve

ebeveynler hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler

Dahil olun

Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin ve onlarla online olarak vakit

geçirin. Bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkanını elde edin.

Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Sosyal

ağlar üzerinde siz de arkadaşı olun, bu ağlardaki arkadaşları hakkında fikriniz olsun.

Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in ebeveynlere yönelik blog sayfası

www . cocuklarguvende.net , merak ettiğiniz bazı konularda size yol gösterebilir.

Kontrol edin

Ebeveyn kontrolü (parental control) yazılımları kullanın. Bu tür yazılımlarla aileler,

çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Aileler bu

filtrelerle pek çok değişik kategorideki web sitesine ve uygulamaya erişimi

engelleyebiliyor. Siber zorbalığın oluşabileceği kanalları da bu şekilde daraltmak

mümkün. ESET, hem Windows bilgisayarlar hem de Android telefon ve tabletler için

ESET Parental Control uygulamaları sunuyor.

Web kamerasına dikkat edin

Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen web kamerasını kontrol edin. Çocuklarınıza sadece tanıdıkları arkadaşları ya da aile fertleri ile kamera kullanmalarına izin verin. Sizin bilginiz olmadan ya da bilgisayarınız istismara uğradığında web kameranıza erişebilen kötü amaçlı yazılımlar vardır. ESET gibi güvenlik yazılımı üreticileri, Web Kamerası Koruması modülleriyle bu tür kötü amaçlı erişimleri engelliyorlar.