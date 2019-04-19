Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

İşte, koruma sağlayacak 7 öneri.
Çocuklarınızla konuşun
Diyalog, özellikle konu internet, sosyal ağlar veya siber zorbalık olduğunda, çocuklarınızı online ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuklarınızın kararınıza ve tavsiyelerinize uymasını istiyorsanız, ortamı sorulara ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir.
Bilgilendirin
İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgileri yabancılarla ve
sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini anlatın. İnternette paylaştığınız bilgiler
kolayca silinmez. Bir fotoğraf sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple
kapattığınızda bile bu verilerin sonsuza kadar silindiğini düşünmeyin. Fotoğraflarınız
ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir. Çocuklar ve
ebeveynler hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler
Dahil olun
Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin ve onlarla online olarak vakit
geçirin. Bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkanını elde edin.
Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Sosyal
ağlar üzerinde siz de arkadaşı olun, bu ağlardaki arkadaşları hakkında fikriniz olsun.
Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in ebeveynlere yönelik blog sayfası
www . cocuklarguvende.net , merak ettiğiniz bazı konularda size yol gösterebilir.
Kontrol edin
Ebeveyn kontrolü (parental control) yazılımları kullanın. Bu tür yazılımlarla aileler,
çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Aileler bu
filtrelerle pek çok değişik kategorideki web sitesine ve uygulamaya erişimi
engelleyebiliyor. Siber zorbalığın oluşabileceği kanalları da bu şekilde daraltmak
mümkün. ESET, hem Windows bilgisayarlar hem de Android telefon ve tabletler için
ESET Parental Control uygulamaları sunuyor.
Web kamerasına dikkat edin
Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen web kamerasını kontrol edin. Çocuklarınıza sadece tanıdıkları arkadaşları ya da aile fertleri ile kamera kullanmalarına izin verin. Sizin bilginiz olmadan ya da bilgisayarınız istismara uğradığında web kameranıza erişebilen kötü amaçlı yazılımlar vardır. ESET gibi güvenlik yazılımı üreticileri, Web Kamerası Koruması modülleriyle bu tür kötü amaçlı erişimleri engelliyorlar.
Güncel kalın
Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemini güncel tutun. Sistem yamalarını
mutlaka yapın. Güncel olmayan yazılımlar, sisteminizi bir süre sonra açık hedef
haline getirebilir.
Güvenlik yazılımı kullanın
Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı o kadar yüksek ki, güçlü bir savunma
mekanizması olmadan mücadele edemezsiniz. Hem kendinizi hem çocuklarınızı hem
de cihazlarınızı korumak için mutlaka güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet
güvenliği yazılımı kullanın. ESET NOD32 veya ESET Internet Security, internetten
gelebilecek bilinen ve bilinmeyen tehlikelerden sizi ve ailenizi uzak tutar.