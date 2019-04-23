Nesnelerin Fuarı: IoT Line Fair 26-27 Nisan’da İTÜ’de

İTÜ IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 26-27 Nisan’da beşincisi gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı olma sıfatını taşıyor.
Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferansları, gün boyunca katılımcıların stantları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve startupların çalışmalarını inceleyebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, dinleyebileceği bir fuar ortamını, nesnelerin interneti meraklısı herkesin tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye IoT Ekosistemini bir araya getiren bir networking ortamını ve de yapılacak catering servisini kapsıyor.
IoT ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve startuplar ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmasını sağlıyor.