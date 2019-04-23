Nesnelerin Fuarı: IoT Line Fair 26-27 Nisan’da İTÜ’de

İTÜ IEEE​’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 26-27 Nisan’da beşincisi gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı​ olma sıfatını taşıyor.

Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferans​ları, gün boyunca katılımcıların stantları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve startuplar​ın çalışmalarını inceleyebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, dinleyebileceği bir fuar ortamı​nı, nesnelerin interneti meraklısı herkesin tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye IoT Ekosistemini bir araya getiren bir networking ortamı​nı ve de yapılacak catering servisini kapsıyor.

IoT ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve startuplar ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmasını sağlıyor.