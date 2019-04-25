Android’de o tuş tarih oluyor

Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği Android Q için geri sayım sürüyor. Geliştirilmeye devam edilen Android Q çok konuşulacak bir iddia ile gündemde. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, yeni sürümde ‘geri tuşu’ tarih olacak. Bu tuşun işlevini parmak hareketi alacak. Söz konusu özellik bir süredir iPhone modellerinde kullanılıyordu. Ancak Konu ile ilgii henüz resmi bir açıklamanın olmadığının altını çizmekte fayda var.



Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Peki bu işletim sistemine sahip telefonlardan en dikkat çekenleri hangisi? PC Mag 2019’un en iyi 10 Android telefonlarını sıralama yapmadan belirledi.