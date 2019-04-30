Hindistan ordusu: Yeti canavarının ayak izini bulduk

Indian ArmyYeti canavarı aynı zamanda "büyük ayak" olarak da anılıyor

Hindistan'da ordunun resmi Twitter hesabından yapılan, Yeti canavarının ayak izinin bulunduğuna yönelik paylaşım, sosyal medyada geniş katılımlı bir tartışma başlattı.

6 milyon takipçisi olan silahlı kuvvetler hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafla birlikte "Makalu Üs Bölgesinde Yeti canavarına ait, gizemli ayak izleri" ifadesi yer aldı.

Himalayalar'da yaşadığına inanılan efsanevi canavarla ilgili hikayeler, Güney Asya toplumları arasında yaygın şekilde anlatılıyor.

Hint ordusunun resmi hesabından yapılan paylaşım ise efsaneyi yeniden canlandırmış durumda.

Times of India gazetesi, 9 Nisan tarihinde kaydedilen ayak izinin, ordu yetkilileri tarafından, "geçmiş teorileri doğruladığı gerekçesiyle" kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası gelen esprili yanıtlara ise ordu bir açıklama daha yaparak yanıt verdi ve "kanıt" denilen fotoğraf ile ilgili "tüm sürecin uzmanlara devredildiği" belirtildi.

https://twitter.com/adgpi/status/1122911748829270016?s=20

https://twitter.com/asif_karjikar/status/1122947949732827136?s=20

2013 yılında bilimsel araştırma konusu olmuştu

Aynı zamanda "Korkunç Kardanadam" olarak da anılan Yeti'nin Himalayalar'ın zirvelerinde yaşadığına inanılıyor.

Özellikle Nepal ve Butan bölgesinde, bir ayak izine rastladığını iddia eden insanların sayısı hiç az değil.

Oxford Üniversitesi uzmanları, 2013 yılında yaptıkları bir araştırma sonucunda, 'Koca Ayak' adıyla da bilinen 'Yeti'nin aslında boz ayının bir alt türü olabileceğine işaret etmişti.