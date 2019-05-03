Obezite beyni de küçültüyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 700 milyona yakın yetişkin obezite sorunu yaşıyor. Obezitenin yaygınlığı ise 1975’ten günümüze 3 katı artmış durumda. Obezitenin başlı başına bir sağlık sorunu olmasının yanında ölümcül hastalıkları tetikleme gibi de bir riski var. Kanserin bu risklerden biri olduğu zaten biliniyordu.



Yapılan yeni bir çalışma ise yağlanma ile beyin sağlığı arasında ilişki kurdu; Radiology dergisinde yayımlanan araştırmada yüksek vücut yağ seviyeleri, düşük beyin hacimleriyle ilişkilendirildi.

Yeni bir araştırmaya göre, obezite beyin yapısını etkiliyor olabilir. Araştırmacıların beyin taramalarını analiz etmeleri sonucu, yüksek vücut yağı seviyelerinin daha düşük beyin hacimleriyle bağlantılı olduğu bulundu. Fazla vücut yağı olması durumunda spesifik olarak beyindeki gri maddenin de daha az olduğu gözlemlendi. Radiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, vücut yağı ile beyin hacmi arasındaki ilişki erkeklerde, kadınlardakine kıyasla daha güçlü.



Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacılar beynin beyaz maddesinde de, vücut yağına bağlı değişiklikler tespit etti. Çalışma, vücut yağı ile düşük beyin hacmi arasında bir bağlantı olduğunu gösterirken; fazla vücut yağı ile beyin küçülmesi arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğu ise kanıtlanamadı. Nedenselliği araştırmak ve kilo kaybının beyne fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.



Obezite ve beyin



Çalışmada araştırmacılar, İngiltere’de yaşayan, yaş ortalamaları 62 olan 12 bin 87 kişinin bilgilerini analiz ettiler. Katılımcılara beyinlerinin gri ve beyaz madde yapılarını değerlendirmek için MRI uygulandı. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların vücut yağ yüzdelerini belirlemek için, vücuda küçük elektrik akımları gönderen, biyoelektrik impedans adı verilen bir yöntem kullandılar.



Vücut yağ seviyelerinin azalmış beyin hacmi ve azalmış beyaz madde ile olan bağlantısı şu an için net değil. Düşünülen olası sebeplerden biri, yüksek seviyedeki vücut yağının beyin dokusuna zarar veren iltihap üretme ihtimali. Azalan beyin hacmi dolayısıyla bu bölgelerde nöron kaybı yaşanıyor olabilir. İlerleyen çalışmalarda, kişilerin vücut yağ oranlarındaki oynamaların, beyin yapısında yarattığı değişikliklerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Derleyen: Batuhan Sarıcan



https://www.livescience.com/65292-high-body-fat-brain-volume.html

https://www.livescience.com/64454-belly-fat-brain-shrinkage.html