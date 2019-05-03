Fransa Notre Dame Katedrali’ni 5 yılda yeniden inşa etmeyi planlıyor

Yangının Notre-Dame’a verdiği zararı inceleyen püristler, onarım ve restorasyon çalışmalarında aslına sadık malzeme ve tekniklere saygı göstermesi gerektiğini düşünse de Fransız hükümeti, mimarları, kuleyi çağımızın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yeniden tasarlamaları için teşvik ediyor. Uluslararası yarışmaya açılacak yeniden inşa etme projesinin, lazer tarama ve 3D baskı gibi teknolojilerle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje ile ilgilenen mimarlık firmalarından biri olan EDG, New York’ta yüksek onarım masrafları nedeniyle yıkılması planlanan binaları yeniden inşa eden restorasyonlar yapan bir şirket. Geleneksel inşaat teknikleriyle teknolojiyi birleştiriyor; beton bir çözelti ile doldurulan, takviye telleri de içeren son derece hassas 3D-baskılı plastik kalıplar üretiyor. Bu tekniğin aynı zamanda oldukça ucuz olduğuna vurgu yapılıyor.



Fransız mimar Jean-Michel Wilmotte ise Paris’te yüksek profilli restorasyon ve yeni inşa projeleri gerçekleştiriyor. Bu tarz durumlarda modern teknik ve teknolojinin kullanılmasını savunan Wilmotte, kulenin yeninden inşası için 21. yüzyılın mevcut araçlarının kullanılması gerektiğini ifade ediyor. “Ahşap veya kurşun yerine daha hafif, daha sanayileşmiş sistemleri tercih ederim” diyen Wilmotte, tavanda titanyum kullanılması gerektiğinin altını çizerek “kurşunsuz ve üç kat daha hafif bir malzemeyle benzer bir görünüm” öneriyor.



Notre-Dame’ın yeniden inşası için bir kolaylık daha mevcut: Notre Dame’ın lazer verileri. Bundan yaklaşık dört yıl önce, sanat tarihçisi Andrew Tallon, Notre Dame Katedrali’ni dijital olarak haritalandırmak için lazer kullanmıştı. 18 Kasım 2018’de vefat eden Tallon, ip, cetvel ve kalem gibi eski yöntemlerin hantallığı konusunda ortaçağ mimarisi üzerine çalışan uzmanları ikna ederek hataya yer bırakmayan lazer taramaları kullanılmasını önermişti. Onun çalışmaları da tarihi katedrali kurtarmaya yardım edebilir.



Video oyunu için 3D katedral



Notre-Dame için bir başka teknoloji kullanımı desteği ise detaylı 3D modellemelerinin kullanıldığı bir bilgisayar oyunu firmasından geldi. 2014 yılında piyasaya sürülen Assassin’s Creed Unity oyununun tasarımcısı Caroline Mousse, oyunda mümkün olduğunca doğru bir mekân tasviri oluşturmak için katedralin ayrıntılarını inceleyerek iki yıl geçirmişti. Sanatçı, “Oyunda başka şeyler de yaptım, ancak zamanımın yüzde 80’i Notre-Dame’da geçti” dedi. Ancak Ubisoft firmasının söz konusu modellemeleri Fransız hükümetine verip vermeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Kimilerine göre Macron’un beş yıl içinde tamamlanmış bir Notre Dame projesiyle ilgili cesur vizyonu aşırı hırslı gözükebilir. Macron’un bu ikonik simgeyi, 2024 yılında Paris’te gerçekleştirilecek olimpiyatlara yetiştirme hedefi, bu projeye gerekli ivmeyi sağlayabilir.