2000 göktaşı dünyaya potansiyel tehdit

Teknoloji geliştikçe, insanlar bu nesneleri daha iyi tanımlayabilir hale geldi. Eskiden tanımlanan cisim sayısı daha düşüktü. Öyle ki CNEOS, 1900’e dair sadece 28 cisim tespit ederken 1990 itibarıyla bu sayı 140’a çıktı. Bu yıllar arasında keskin bir artış söz konusu değildi. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte son yirmi yılda bu sayı kritik düzeyde artış göstermiş durumda. Grafikte görüleceği üzere, bugün tanımlanan 17.455 NEO ve 1.945 potansiyel olarak tehlikeli asteroit var.





Büyük bir hasar için küçük boyuttaki asteroitlerin bile yeterli olması, bu gözlemlerin önemini artırıyor. Sözgelimi, sadece on metre çapındaki bir asteroit bile, aralıkta Bering Denizi’ne düşen cisimde olduğu gibi on Hiroşima atom bombasına eşdeğer kuvvette olabiliyor. Hal böyleyken, şu anda bilinen, potansiyel olarak tehlikeli yaklaşık 2000 asteroit var. Bunların 155’i 1 kilometrelik bir çapa sahip ve Empire State Binası’nın 2.5 katı genişlikteler. Bu asteroitlerin bir tanesi bile Dünya’ya çok büyük zararlar verebilir.