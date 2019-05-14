iPhone kullanıcıları Apple'a dava açabilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Apple'a uygulama mağazası App Store'a "uygulamalar üzerindeki tekelliği nedeniyle uygulama ücretlerinin aşırı artması" gerekçesiyle açılan toplu dava hakkındaki kararını açıkladı.

Apple'ın daha önce kullanıcıların uygulama ücretiyle ilgili sadece uygulama geliştiricilerine dava açabileceğini savunduğuna işaret eden mahkeme, bunun aksine kullanıcıların Apple'a iPhone uygulamalarının satışlarını tekelleştirdiği gerekçesiyle dava açabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, yaptığı açıklamada, Apple'ın her uygulama satışından yüzde 30 komisyon aldığını, bunun da Apple'a uygulama ücretlerine ilişkin açılan davanın devam ettirilmesi için yeterli bir neden olduğunu belirtti.