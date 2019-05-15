San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasaklıyor

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San Francisco Denetçiler Kurulu'nun 1'e karşı sekiz oyla kabul ettiği karar uyarınca yerel makamlar, güvenlik ve ulaştırma dahil hiçbir alanda yüz tanıma teknolojisini kullanamayacak.

Gelecek hafta yapılacak ikinci bir oylamadan sonra yasalaşması beklenen kararla, San Francisco, bu teknolojinin kullanımını yasaklayan ilk ABD kenti olacak.

Buna ek olarak yeni izleme teknolojileri satın almak kent yönetiminin iznine tabi olacak.

Karara karşı çıkanlar, bu önlemin halkın güvenliğini riskine atacağını ve suçla mücadeleye sekte vuracağını söylüyor.

Yasağı destekleyenler ise bugünkü haliyle güvenilmez buldukları teknolojinin kişilerin mahremiyetinin ve bireysel özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önüne geçileceğini savunuyor.

Bu görüştekiler, yüz tanıma teknolojisinin özellikle beyaz olmayan kişilerin teşhisinde hataya açık olduğunu vurguluyor.

'Sağlıklı bir demokrasiyle uyumlu değil'

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) Matt Cagle, oylamadan sonraki açıklamasında "Bu oylamayla San Francisco, yüz tanıma teknolojisinin sağlıklı bir demokrasiyle uyumlu olmadığını ilan etti. Kent yönetimini halkın sesine kulak verdiği için kutluyoruz" dedi.

Cagle, diğer kentlerin de bu kararı izlemeleri çağrısında bulundu.

Suçla mücadele örgütü Stop Crime'ın Başkan Yardımcısı Joel Engardio ise yüz tanıma teknolojisinin tamamen yasaklanması yerine moratoryumun daha uygun olacağını söyledi.

Engardio, "Yüz tanıma teknolojisinde sorunlar olduğunu ve günümüzde kullanılmaması gerektiğini kabul ediyoruz. Ama teknoloji gelişecek ve amacına uygun kullanıldığında kamu güvenliği için yararlı hale gelecek. Bu olasılığa kapılarımızı açık tutmalıyız" dedi.

San Francisco Havalimanı ve deniz limanı federal makamların sorumluluğunda olduğu için buralarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımına devam edilecek.