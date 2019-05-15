Malezya'da bir genç kız Instagram'da ölümünü oylamaya sundu, çoğunluğun tercihiyle hayatına son verdi

Olay, Malezya’nın doğusundaki Salavak eyaletinde yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre, adı açıklanmayan 16 yaşındaki genç kız, Instagram hesabında bir anket paylaştı ve takipçilerine “Gerçekten önemli. Bana ölüm ya da yaşamı seçme konusunda yardım edin” diye seslendi.

Çoğu kullanıcının ‘ölüm’ demesi üzerine genç kızın kendisini öldürdüğü iddia edildi. Polisin yaptığı incelemelere göre yüzde 69 ankette ‘ölüm’ dedi.

'İNTİHARA TEŞVİK ETMEKLE SUÇLANMALILAR'

Olayın duyulması tartışma yarattı. Avukat ve miletvekili Ramkarpal Singh, genç kızın ölmesi yönünde oy kullananların intihara teşvik nedeniyle suçlanmaları gerektiğini söyledi

Instagram'da yanıt verenlerin 'yaşam' seçeneğini işaretlemesi halinde genç kızın hayatta olacağına inandığını söyleyen "Singh, “Kullanıcıların çoğu, kendi hayatına son vermek konusunda cesaret vermeseydi genç kız bugün yaşıyor olur muydu? Eğer profesyonel yardım alması önerilseydi bunu yapar mıydı? Gerçekten kullanıcıların yüreklendirmesi hayatına son verme kararını etkiledi mi?” diye sordu.

Singh, “İntihara teşebbüs bu ülkede suç olduğu için, belki de birini intihara teşvik etmek de suç olmalı” diyerek konunun araştırılmasını istedi.



BAKAN: GENÇLERİMİZİ RUH SAĞLIĞI İÇİN ENDİŞELİYİM

Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq Abdul Rahman’a göre ise, yaşanan trajedi ülkedeki ruh sağlığı konusunda ulusal düzeyde tartışma yapılması ihtiyacını ortaya koydu.

Rahman, “Gençlerimizin ruh sağlığı hakkında hakikaten endişeliyim. Bu, ciddiyetle ele alınması gereken ulusal bir mesele” dedi.

HASSAS İÇERİKLERİ ENGELLEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Yaşana olay akıllara bir kez daha sosyal medya kuruluşlarının politikalarını getirdi.

Instagram şubat ayında bir açıklama yaparak, hassas ekranlar özelliğini yayına alarak kendine zarar verme fikri bulunduran içeriklerin gizleneceğini duyurmuştu.

Bu hamle, İngiltere'de 2017 yılında intihar eden 14 yaşındaki Molly Russell'ın ardından gündeme gelmişti. Russell'ın ailesi, kızlarının Instagram’daki intihar görüntülerinin ardından hayatına son verdiğini savunuyordu.