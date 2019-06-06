Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek

Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da güvenlik taramalarında bilgisayarlı tomografi teknolojisine geçiliyor. Birkaç yıl içinde yolcuların sıvıları ve dizüstü bilgisayarları güvenlik kontrolünde çantalarından çıkarmalarına gerek kalmayacak.