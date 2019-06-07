Vücudun dayanıklılık sınırı bulundu

ABD’de Duke Üniversitesi’nde yapılan araştırma, hamile kadınların, insan vücudunun dayanma sınırına yakın bir düzeyde yaşamlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmada önce ABD’nin batı kıyısı Kaliforniya’dan doğu kıyısındaki Washington’a kadar yapılan ve 140 gün süren 5 bin kilometrelik yarışa katılan atletler incelendi. Atletler bu süre boyunca haftada altı maraton koşuyor ve bilim insanları bunun vücut üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışıyordu. Yarış öncesinde ve yarış sırasında atletlerin dinlenme metabolizma hızı (vücudun dinlenme anında ne kadar kalori harcadığı) kaydedildi. Buna ek olarak etkinlik sırasında yakılan kalori belirlendi.

Maraton çok altında

Science Advances’da yayımlanan araştırma, enerji kullanımının yüksek düzeyde başladığını ancak zamanla, dinlenme metabolizma hızının 2.5 katı düzeyde sabitlendiğini ortaya koyuyor. Buna göre, spor etkinliğinin uzunluğu ve enerji tüketimi arasında da bir bağlantı var. Çoğu insan kendi gücünün ötesinde görse de, aslında maraton (42 km koşu) insan dayanma sınırının çok altında kalıyor.

Birkaç saat süren bir maraton koşusunda insanların 15.6 kat enerji harcadığını tespit eden bilim insanları, 23 gün süren Tour de France’da bu seviyenin 4.9 kata, 95 gün süren Antarktika yürüyüşü sırasında ise 3.5 kata düştüğünü saptadı.

Hamile kadınlar dayanıklılık uzmanı

Araştırma, kadınların hamilelik döneminde enerji kullanımının dinlenme metabolizma hızının 2,2 katına çıktığını ortaya koydu. Araştırmacılar, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının 2,5 katı olarak belirlenen dayanıklılık sınırının kalp, akciğerler veya kaslarla ilgili değil, insanın sindirim sistemiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Zira vücudun daha yüksek enerji kullanımını devam ettirecek kadar kalori ve besini sindirip işleme koyamadığı görüldü. Vücudumuz, sonradan takviye edilmek üzere, kısa süreli etkinliklerde yağ deposunu ve kas kitlesini kullanıma sokabilir. Ancak insanın tükenme sınırına yaklaştığı uzun erimli etkinliklerde vücudun enerji kullanımını dengelemesi gerekir.

Kaynak: BBC Türkçe