Tahtakurusu dinozorlar kadar eski

Tahtakurusunun geçmişi tahmin edilenden çok daha eskilere uzanıyor. Yeni bir analize göre tahtakuruları yaklaşık olarak 115 milyon yıl önce bile yaşıyorlardı. Yani dinozorların çağdaşı idiler. Ancak parazitlerin en eski örneklerinin hangi yaşam biçimlerine uyum sağladığı bilinmiyor. Yani ilk konakçıları hangi canlılardı?

Daha önce ileri sürüldüğü gibi yarasalar olamaz. Çünkü yarasalar 30 milyon yıl sonra çıktılar dünya sahnesine. Ancak bilim insanları dinazorların da tahtakurularının konakçısı olamayacağını belirtiyorlar. Çünkü tahtakuruları, hayvanların her zaman geri döndükleri yerde yani yuva, mağara veya yatak gibi yerlerde yerleşiyorlar.

Tahtakurularının kalıtım karşılaştırmaları da yapılmış. Bugüne kadar nasıl evrildiği araştırılmış. Araştırmacılar, insana yaklaşan bildik tahtakurusu ve tropikal tahtakurusunun insandan çok daha eski olduğunu saptamışlar. Bu sonuç yeni ve insanın Homo erectus ve Homo sapiens olarak farklı soy çizgilerine ayrılmasından sonra iki yeni tahtakurusu türünün ortaya çıkmış olabileceği tahminiyle örtüşmüyor.

500 bin yılda bir

Norveçli biyolog Steffen Roth ve Alman bilim insanı Klaus Reinhardt ise tahtakuruları üzerine farklı bir çalışma yapmış ve her 500 bin yılda bir yeni bir tahtakurusu türünün ortaya çıktığını ve insanı konakçı olarak seçtiğini hesaplamış. Ve bir haber daha: Araştırmacılar bundan sonraki yeni tahtakurusu türünün daha önce ortaya çıkacağını tahmin ediyorlar. Çünkü dünyamızda artık daha fazla insan yaşıyor ve büyüyen hayvan ticareti de tahtakurularının yayılmasını kolaylaştırıyor. Araştırma ekibi 15 yıl boyunca müzelerden ve doğal ortamlardan tahtakuruları toplayarak kalıtım analizleri yapmış ve grup içindeki ve insanla olan evrimsel bağını bulmaya çalışmış. Günümüzdeki tahtakurularının üçte ikisi yarasalarla, geriye kalanlar ise kuşlarla yaşıyor. Kan emici bu parazitlerin yüzden fazla türü bulunuyor.

