664 ayı saldırısını inceleyen uzmanlar, insanları hatalı buldu

Rusya da dâhil 20 ülkeden bilim insanlarından oluşan bir ekip, 2000 ve 2015 yılları arasında dünya çapında insanlara yönelik 664 ayı saldırısını inceledi. Scientific Reports dergisinin yayınladığı araştırmaya göre, bu tür saldırıya maruz kalan insanların çoğunun sonu kötü bitiyor. Kazazedelerden yüzde 90’ı saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, yüzde 10’unun da sağ çıkamadığı görülüyor.

SALDIRILARIN YARISINI DİŞİ AYILAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Bunun yanında saldırıların yarısı, yavrularının yanında olan dişi ayılar tarafından gerçekleştiriliyor. Zira hayvanlar, özellikle yavrularını koruma güdüleri söz konusu olduğunda çok daha saldırgan olabiliyorlar.

Saldırıların yaklaşık yüzde 20’si, ıssız bir alanda insan ve ayının birdenbire karşılaşması sonucu vuku buluyor. Köpeklerin ayılara karşı saldırgan tavırları da vakaların yüzde 17’sinin gerçekleşmesinde etkili.

Avcıların ayılara ateş etmesi veya onları yaralaması sonucunda vuku bulan saldırıların oranı yüzde 10 iken, ayıların insanlardan yiyecek çalmak amacıyla gerçekleştirdikleri saldırıların oranı ise yüzde 5.

Ancak araştırmacılar, saldırıların çoğunun insanların yanlış yahut sakıncalı davranışları sonucu gerçekleştiğine parmak basıyor.

'İNSANLAR PROVOKE EDİYOR'

Makalenin yazarlarından Krasnoyarsk Orman Enstitüsü çalışanı Aleksandır Şişkin, “Ayılar yeryüzündeki en zeki ve tehlikeli canlılardan biri olsa da, insanlar tarafından provoke edilmedikleri müddetçe saldırıya geçmeye pek de meyilli canlılar değillerdir” açıklamasını yaptı.

'SALDIRIYI ÖNLEMEK İÇİN YÜKSEK SES ÇIKARIN'

Şişkin’in tavsiyesine göre, ormanda bir ayıyla karşılaşıldığı takdirde saldırıyı önlemenin en iyi yolu, olabildiğince yüksek sesler çıkarmaktır. Zira bu durumda ayı, insanoğlunun varlığını fark edecek ve bir nevi korkup kaçacaktır.

Ancak yine de saldırıya maruz kalınırsa, yapılması gereken en mühim şey korkunuzu dizginlemek ve koşarak kaçmaya çalışmamaktır. Zira ayılar, içgüdüsel olarak avlarını kovalama güdüsüne sahiplerdir.

Her halükarda bir ayı saldırısına verilecek en etkili karşılık, gürültü yaparak tehditkâr bir duruş sergilemek ve bu esnada yavaşça geriye doğru gitmek. Ayıların çoğu insanlardan korkuyor, ancak kimileri bu korkuyu kaybedip insanlara saldırmayı deneyenler de mevcut. Şişkin’e göre bu tür ayılar oldukça tehlikelidir ve uyutulmaları gerekir.

Araştırmacılar, ayıların mesken edindiği bölgelere yalnız gidilmemesi gerektiği gibi köpeklerle gidilmemesi hususunda da insanları uyarıyor. Bilim insanlarına göre avlanma yasakları ve hayvan popülasyonunu arattırmaya yönelik diğer faaliyetler neticesinde, son yıllarda bu tür saldırılara daha sık rastlanır oldu. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 200.000 ayı mevcut ve bunların yarısı Rusya’da yaşıyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk şehrinin ormanlarında çekilen bu video, ayıyla yüzleşen insanların yapması gerekenler hususunda yol gösterici olabilecek nitelikte. Videoda piknik alanına girip tüm mangallık eti yiyen ve diğer çantaları aramaya koyulan koca bir ayı görülüyor. Turistler, tüm yiyeceklerini yiyen ayıya karşı herhangi bir kışkırtmada bulunmayıp geri çekilerek gitmesini bekliyor.



Kaynak: Sputnik