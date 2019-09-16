Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?

İngiltere merkezli çevre örgütü Born Free Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.
BBC Türkçe
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 12:31

Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography AwardsÇığlık atan su samuru.

İngiltere merkezli çevre örgütü Born Free Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Yarışmada dereceye girenler, 13 Kasım'da açıklanacak.

Köpekbalığının takibindeki balığın endişeli ifadesi. Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Köpekbalığının takibindeki balığın endişeli ifadesi. Belki vals ödülü alamayacaklar ama fotoğrafları büyük ödüle aday. Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Belki vals ödülü alamayacaklar ama fotoğrafları büyük ödüle aday. Günü selamlayan böcek. Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Günü selamlayan böcek. Yavru aslandan cesur hamle. Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Yavru aslandan cesur hamle. Yakın ve 'ıslak' takip. TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award Yakın ve 'ıslak' takip. Alaycı baykuş. Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards Alaycı baykuş. A monkey relaxing Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards Anne kucağında keyif çatan yavru şempanze. "Saklambaç oynayan" ayı. Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards "Saklambaç oynayan" ayı. Kunduzun vedası.Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography AwardsKunduzun vedası.

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