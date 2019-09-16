Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?

Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography AwardsÇığlık atan su samuru.

İngiltere merkezli çevre örgütü Born Free Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Yarışmada dereceye girenler, 13 Kasım'da açıklanacak.

Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Köpekbalığının takibindeki balığın endişeli ifadesi. Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Belki vals ödülü alamayacaklar ama fotoğrafları büyük ödüle aday. Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Günü selamlayan böcek. Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Yavru aslandan cesur hamle. TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award Yakın ve 'ıslak' takip. Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards Alaycı baykuş. Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards Anne kucağında keyif çatan yavru şempanze. Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards "Saklambaç oynayan" ayı. Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography AwardsKunduzun vedası.

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