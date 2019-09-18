Çalışanlarına en fazla maaş ödeyen şirketler belli oldu

Günümüzde artık teknoloji her şeyi şekillendiriyor. Gelecekte ise teknolojinin etkisi daha da keskin olacak. Bugün nasıl neredeyse bütün beyaz yakalı çalışanlar yabancı dil biliyorsa gelecekte de kodlamadan anlayacaklar.

Teknolojiden anlamak insanlara gerçekten de çok şey katıyor. Dünya çapında faaliyet gösteren iş ve işçi bulma sitesi Glassdoor, daha önce en yüksek maaşı alabileceğiniz işleri listelemişti. Webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre o listenin zirvesinde teknoloji sektöründe yer alan meslekler öne çıkıyordu.

Glassdoor şimdi de en çok maaş ödeyen firmaları sıraladı. Ortalama çalışan maaşının en yüksek olduğu firmalar, bir önceki araştırmaya uygun olarak teknoloji üzerine hizmet veren şirketler oldu.





Listenin en üst basamağında, çok uluslu bir siber güvenlik kuruluşu olan Palo Alto Networks bulunuyor. Onu Nvidia ve Twitter takip ediyor. Listede ilk beşi Gilead Sciences ve Google tamamlıyor. Bu beş firmanın bir başka özelliği de hepsinin San Francisco merkezli şirketler olması.

Öte yandan bu şirketlerde çalışmak için illa San Francisco’da oturmanız gerekmiyor. Teknoloji firmaları dünyanın dört bir yanından çalışanlar işe alıyor ve çeşitli ülkelerde ofisler açıyorlar.

Glassdoor’un yaptığı bir başka araştırmaya göre de çalışanlar açısından, uzun dönemli iş tatmini konusunda en önemli faktör maaş değil. Kültür ve değerler, liderlere olan güven ve kariyer fırsatları bu alanda öne çıkıyor. Yani uzun süre bir yerde çalışacaksanız bu kıstasları da göze almanızda fayda bulunuyor.