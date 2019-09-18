WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcıların uzun zamandır bekledikleri karanlık mod gibi bazı özellikler için hala beklemede olan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda sizlere aktarmış olduğumuz bir özelliği Android için geliştirilen WhatsApp beta sürümünde test etmeye başladı.

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, geliştirici ekibin testlerine başladığı yeni özellik, WhatsApp'ın "2.19.260" kodlu son Android beta sürümünde ortaya çıktı. Yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp durumlarını sessize almalarını sağlıyor. Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android işletim sistemine sahip WhatsApp kullanıcıları, rehberlerindeki diğer WhatsApp kullanıcılarına ait durum güncellemelerini sessize alabilecekler ve bu sayede, istemedikleri kişilere ait durum güncellemelerini gizleyebilecekler.





Özelliğin tüm Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak beta testlerinin başlaması, özelliğin kullanıma hazır olduğu, son testlerin yapıldığını ortaya koyuyor. Bu da durum gizleme özelliği için çok da uzun bir sürenin kalmadığı anlamına geliyor. iOS kullanıcıları içinse herhangi bir bilgi şu an için yok.

Bu özelliği kullanabilmeniz için WhatsApp beta, dolayısıyla da Google Play beta programına katılmanız gerekiyor. Beta programına dahil olduktan sonra WhatsApp'ın yeni özelliğini deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

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