2 bin yılın en şiddetli küresel ısınması

Nature ve Nature Geoscience’te yayımlanan, kapsamlı tarihsel verilerin kullanıldığı 3 çalışma, son dönemde ortaya çıkan sıcaklık değişimlerinin, hız ve yaygınlık bakımından son 2 bin yılda yaşanan en büyük iklim değişikliği olduğunu gösteriyor.

Küçük Buz Çağı ve Ortaçağ İklim Anomalisi olarak adlandırılan dönemler gibi, geçmişte de bugünküne benzer çarpıcı sıcaklık değişimlerinin yaşanmış olabileceği düşünülürken, söz konusu üç çalışmada tüm kıtalardan ağaç, buz ve tortu gibi, sıcaklık değişimini gösterebilen 700 olgu incelendi ve geçmişteki iklim değişiklilerinin görece sınırlı kaldıkları sonucuna varıldı.

Ve ilk kez eşzamanlı

Bir farklılık daha var. Dünya, geçen 2 bin yılda, Ortaçağ Sıcak Dönemi ve Küçük Buz Çağı da dahil olmak üzere, normal iklimden, uzun süren daha sıcak ve soğuk iklim dönemlerine doğru sürüklendi. Bilim insanları, uzun zamandır bu sıcak ve soğuk dönemlerde sıcaklıkların dünya genelinde eşzamanlı olarak düştüğünü veya yükseldiğini düşünüyorlardı. Yeni analizler bunun doğru olmadığını gösterdi. Yeni yapılan iki çalışmaya göre, Dünya’daki söz konusu sıcaklık artış ve azalışları, yer ve zaman açısından farklılık gösteriyordu. Çalışmalara göre tek istisnayı günümüzde yaşıyoruz. 19. yüzyılın ortalarından bugüne kadar yaşanan küresel ısınma eğilimi gezegenin yüzde 98’ini kapsıyor.

Bern Üniversitesi’nden İklim Bilimci Raphael Neukom ve meslektaşları MS 1’den 2000’e kadar yaklaşık 700 set doğal iklim kaydını analiz etmek için yedi istatistiksel teknik kullandılar. Analizlerin bazılarında ağaç halkaları, buz çekirdekleri, mağara oluşumları ve diğer kaynaklar arasında basit korelasyonlar, diğerlerinde ise daha karmaşık ilişkiler kullanıldı.

Nature Geoscience’da yayımlanan çalışmada kullanılan yöntemlerin tümü, farklılıklara rağmen 2000 yıl boyunca birbiriyle senkronize olan küresel ortalama sıcaklık trendlerini gösterdi. Örneğin endüstri öncesi dönemde, Endonezya’nın Tambora Dağı’nın 1815’de patlaması gibi volkanik faaliyetler, küresel soğuma olaylarının ana nedenlerinden biriydi. Neukom, bu süre zarfında, güneş radyasyonundaki değişikliklerin küresel sıcaklıkları çok fazla etkilemediğini belirtti.

Ancak o ve başka bir meslektaş grubu, bölgesel sıcaklık trendlerine baktıklarında şaşırtıcı bir değişim daha saptadılar. Çoğu bilim insanının söylediği gibi 1800’lerdeki ısınmadan önce 1350-1450 arasında başlayan Küçük Buz Çağı şüphesiz ki son 2 bin yılın en uzun ve en derin iklim olayı idi. Orta ve Doğu Pasifik Okyanusu’nda, Küçük Buz Çağı’nın en soğuk yılları 15. yüzyıla denk gelirken, Kuzeybatı Avrupa ve Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde en sert soğuk 17. yüzyılda meydana gelmişti. Bununla birlikte dünyanın geri kalanı için en güçlü soğuk 19. yüzyılın ortasına kadar gerçekleşmemişti, neredeyse normalden daha soğuk olan bu aralığın sonunda gerçekleşmişti.

Araştırmacılar, ilk birkaç yüzyıl süren Roma (Eski) Sıcak Dönemi gibi daha az bilinen olaylara baktıklarında aynı asenkronite modeliyle karşılaştılar; 400 ile 800 arasındaki soğuk dönem olan Karanlık Çağlar Soğuk Dönemi ve dünyayı 800 ile 1200 arasında ısıtan Ortaçağ Sıcak Dönemi’ndeki aşırı sıcaklıklarda eşzamanlılık yoktu. Küçük Buz Çağı’nda olduğu gibi bu aralıkların en sıcak ve en soğuk on yılları aynı yer ve zamanda gerçekleşmemişti.

Derleyen: Batuhan Sarıcan

Kaynakça