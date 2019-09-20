Virginia’da İHA’lı kargo teslimatına başlanacak

Wing’in CEO’su James Burgess, ilk olarak ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Christiansburg kentinde kargo şirketi FedEx’in gönderilerini müşterilere ulaştıracaklarını duyurdu. Burgess, “Gıdadan ilaca çeşitli malzemeleri içeren küçük paketleri havadan dakikalar içerisinde evlere teslim ederek, daha güvenli, hızlı ve hijyenik şekilde teslimat yapılabileceğini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk kez Wing’in pilot uygulamasını duyurduğu İHA’lı kargo teslimatı üzerinde Amazon ve Uber gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Flirtey gibi startup firmaları da çalışıyor.