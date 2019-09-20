Saatte 160 km hızla uçuyorlar

Fakat son bir araştırma bazı yarasaların hayvanlar dünyasındaki en hızlı uçucular olduğunu gösterdi. Tennessee Üniversitesi’nden Gary McCracken ve ekibi, saatte 160 km hızla uçan yarasaların en hızlı kuşlardan bile daha hızlı olduğunu saptadı. Örneğin hızı saatte 112 kilometreye ulaşan kırlangıç (Apus apus) son derece çevik bir kuş. Gerçi yırtıcı kuşlar pike uçuşunda daha hızlı olabiliyor ama burada yerçekimi yardımcı oluyor. Tıpkı kırlangıçlar gibi kuyruklu yarasalar da (Molossidae) açık alanda böcek avlıyorlar. Araştırmacılar, verici takılan yedi Meksika kuyruklu yarasasını bir gece uçakla takip ettiler. Bu takip sırasında yarasaların hep çok hızlı kısa uçuşlar yaptıkları görüldü. En hızlı yarasanın ise saatte 160 km hız yaptığı tespit edildi. Kaynak: http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/11/160398