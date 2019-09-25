Instagram'a yeni özellik geliyor!

Android 10 ve iOS 13 ile karanlık tema seçeneğinin popüler olması Instagram’a hamle yaptırttı. Instagram karanlık tema seçeneğine çok yakında kavuşacak.

Android 10 ve iOS 13 güncellemeleri ile birlikte sistem geneline dark mode yani karanlık mod seçeneği eklenmişti. Özellikle gece saatlerinde telefon ile zaman geçirenlerin göz sağlığına iyi gelen karnalık mod için geliştiriciler de düğmeye bastı. Facebook ilk olarak Messenger uygulamasına karanlık mod eklemişti.

Facebook’un uzun bir süredir WhatsApp için de karanlık mod seçeneğini sunacağı söyleniyordu. Bugün ise sürpriz bir şekilde yine Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram’ın bu mod ile güncelleneceği ortaya çıktı.

Android platformunda test edilen Instagram 114.0.0.24 sürüm ile karanlık mod seçeneği uygulamaya ekleniyor. 2019 yılı bitmeden hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulacak olan bu mod sayesinde, özellikle OLED/AMOLED ekranlarda bataryadan da tasarruf edilecek.

Kaynak: donanimgunlugu.com