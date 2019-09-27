Depremde hayat kurtaracak uygulama son 24 saatte indirilme rekoru kırıyor: İnternetsiz çalışıyor

İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. O uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma, 11:25

[Haber görseli]

İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.

Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.

İşte o bu uygulamalardan bir tanesi: Bridgefy.

Bridgefy, internetsiz haberleşme sağlıyor.

Uygulamanın çalışma prensibi ise şöyle…

Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.

Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.

Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.

Kaynak: Tarafsız

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