Depremde de kullanılabilecek 5 mesajlaşma uygulaması



Türk Telekom başta olmak üzere GSM operatörlerinin sesli aramalarında son uzun süreli kesintiler yaşandı. Neyse ki internet veri bağlantısı kopmadı da WhatsApp gibi çevrim içi uygulamalar üzerinden haberleşebildik. Peki, mobil cihazlarımızda internet bağlantısı da kesilirse ne olacak? Şebekeye ihtiyaç duymadan, Bluetooth ve WiFi üzerinden çevrim dışı iletişime imkân sağlayan beş mobil uygulamayı listeledik. Gazeteciler bunlardan bazılarını acil durumlarda metin ve görüntü dâhil dosya transferi için de kullanabilir.

26 Eylül’de İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremden bugüne dek 300’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından GSM operatörlerinin sesli arama hizmetinde uzun süre yaşanan aksaklıklar tepki çekmişti.

Depremden hemen sonra yaklaşık 160 milyon arama yapıldığı; ancak Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un şu anki toplam kapasitesinin 118 milyon olduğu açıklanmış, üç şirketin bu kapasiteyi altı ay içinde 175 milyona çıkaracağı önceki gün duyurulmuştu.

Son depremin ertesinde Türk Telekom haricinde internet altyapısı çalışmaya devam ettiği için mobil kullanıcıların büyük bir bölümü WhatsApp gibi çevrim içi uygulamalar kullanarak haberleşebildi. Ancak bir sonraki depremde internet bağlantısında da sorun yaşanmayacağının bir garantisi yok. Biz de bu yüzden herhangi şebekeye ihtiyaç duymadan çevrim dışı olarak kullanılabilecek telefon uygulamalarını listelemek istedik.



BLUETOOTH VE WİFİ MESAJLAŞMA

Bu mesajlaşma uygulamaları, 2G, 3G veya 4G kapsama alanında olmasanız bile çalışabiliyor. Afetler dışında da, GSM veya internet bağlantısının olmadığı tüm yer ve durumlarda kullanılabilirler.

Bu uygulamalar Bluetooth veya WiFi ağı üzerinden yayılarak şifrelenmiş verilerimizi karşı tarafa iletiyor. Çok uzak mesafelere mesaj iletebilmek için, arada aynı uygulamayı kullanan başka kullanıcıların da olması gerekiyor.

Aradaki kullanıcılar şifrelenmiş mesajları göremiyor, sadece bu duruma özel bir ağ oluşturarak uygulamanın kapsama alanını genişletmiş oluyor. Yani uygulamayı kullananların sayısı ve yayıldıkları bölge büyüdükçe kapsama alanı da genişliyor.

BRİDGEFY (ANDROİD VE iOS)

Bridgefy’ın çalışma yöntemlerinden birkaçı şöyle:

Kişiden kişiye modu: Bluetooth ile en fazla 100 metrelik kapsama alanındaki bir kişi ile konuşma.

Zincir modu: Diyelim ki üç kişilik bir topluluk var. Biri sizsiniz, birisi 100 metrelik bir alan içerisinde, diğeri ise 200 metre mesafede. Etki alanınız içerisindeki bir kullanıcıyı zincir olarak kullanarak, 200 metrelik mesafedeki insana ulaşabiliyorsunuz. Uzaktaki bir yakınınıza erişmek için kullanılabilecek bir özellik.

Yayın modu: Bu özellikle, telefon rehberinizde olmasa bile kapsama alanı içerisindeki tüm Bridgefy kullanıcılarına mesaj gönderebilirsiniz. Afet sonrasında bulunduğunuz bölgedeki herkesle haberleşmek için kullanılabilecek bir özellik.



FİRECHAT (ANDROİD VE iOS)

FireChat, kendisini 10 bin kişilik canlı tartışma grupları oluşturma seçeneğiyle bir adım öne çıkarıyor. Bulunduğunuz yerin 200 metre uzağına kadar insanlarla sohbet edebilir ve yakınınızdaki insanları görmek için ise “Yakınımdakiler” modunu kullanabilirsiniz. Pil tüketimi üzerinde önemli bir negatif etki yaratmayan FireChat, bu alanda en çok tercih edilen programlar arasında yer alıyor.

The Serval Mesh (Android)

Serval Mesh, şebekenin olmadığı durumlarda bile kolayca karşılıklı arama yapabilme ve gizlilik içerisinde metin mesajları yollamanıza olanak sağlıyor. Dosya aktarımına izin verilmesi programın tercih edilme sebeplerinden.



SİGNAL OFFLİNE MESSENGER ANDROİD

Signal, internet veya yerel bir ağ sunucusu olmadan 100 metreye kadar ister birebir, isterseniz de gruplar halinde iletişim kurmanızı sağlayabiliyor. Çevrenizde aynı uygulamayı kullanan birine güvenli bir şekilde ses, video, fotoğraf ve metin dosyalarını gönderebilirsiniz. Ayrıca bu program ile yaptığınız eski sohbetleri veritabanında saklayarak dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

VOJER (iOS)

Vojer‘i öne çıkaran özellik, programın çalışması için zorunlu olan şeyler haricinde cihanızla ilgili hiçbir izni istememesi. Yüksek kaliteli ses gönderip alma özelliği ile öne çıkan Vojer, tüm mesajları şifreliyor.

Kaynak: journo.com.tr