iPhone 11’in Türkiye’de satış tarihi belli oldu

Geçen ay gerçekleşen Apple özel etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone ürün serisi ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak.
Satışa çıkan iPhone ürün serisinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max yer alırken, Apple Watch Series 5 de aynı tarihte alıcılarla buluşacak.
Kullanıcılar, 18 Ekim tarihinden itibaren apple.com.tr adresi üzerinden, App Store uygulamasından, Apple Store’lardan, Apple Yetkili Satıcılarından ve belirli iletişim operatörlerinden ürünleri satın alabilecek.