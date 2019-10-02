iPhone 11’in Türkiye’de satış tarihi belli oldu

Apple'dan yapılan açıklamaya göre iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim'de Türkiye'de satışa çıkıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba, 11:47

[Haber görseli]Geçen ay gerçekleşen Apple özel etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone ürün serisi ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak.

Satışa çıkan iPhone ürün serisinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max yer alırken, Apple Watch Series 5 de aynı tarihte alıcılarla buluşacak.

Kullanıcılar, 18 Ekim tarihinden itibaren apple.com.tr adresi üzerinden, App Store uygulamasından, Apple Store’lardan, Apple Yetkili Satıcılarından ve belirli iletişim operatörlerinden ürünleri satın alabilecek.

A+ A-