Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı

Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı.

Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü. Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.