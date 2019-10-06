Akıllı telefonundan uzak durarak 100 bin dolar kazanacak

Geçtiğimiz aylarda ilk kez Twitter üzerinden duyurulan telefon kullanmayana 100 bin dolar ödül verileceği yarışma tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Çok sayıda başvurunun yapıldığı yarışta şirketin seçtiği isim Elana Mugdan olmuştu. Yaklaşık 8 ayı geride bırakan Mugdan, elindeki iPhone 5S'i verilen kapaklı bir telefonla değiştirdi.

PARA ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK İÇİN 4 AY KALDI

Bir yıl boyunca akıllı telefonların yanı sıra hiçbir tableti ve bilgisayarı kullanamayacak Mugdan, arkadaşlarının ya da herhangi birinin cihazlarına da el süremeyecek. Ancak laptopların kullanımı ve Google Home ve Amazon Echo gibi cihazların kullanımı serbest, ortadan yalnızca akıllı telefon kalktı.

Mugdan yarışmaya gireli neredeyse sekiz ay oldu ve hala telefonu eline almış değil. Kendisinin yaptığı açıklama ‘Akıllı telefonlardan uzaklaşmak özgürleştirici bir deneyim oldu. Gözlerimi açmamı sağladı ve sağlığıma zarar veren birkaç alışkanlığımı da fark etmemi sağladı.' şeklinde oldu.

Yarışmanın büyük bölümünü geride bırakan Elan Mugdan, geriye kalan 4 ay boyunca da başarıyla yarışı tamamlarsa 100 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Kaynak: Sözcü.com