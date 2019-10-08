Instagram'da 'stalk' yapanları üzecek haber

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında zirveye oynayan Instagram, yeni güncellemeleriyle ve getirdiği yeni özelliklerle kendini canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi ise şirket, gelecek bir güncellemeyle bir özellik getirmiyor ve aksine bir özelliği kaldırıyor.

Webtekno'den Uğurcan Dere'nin haberine göre, Instagram'daki kalp simgesine tıkladığınız zaman karşınıza iki adet sekme çıkıyor: Sen ve Takip. Bu alandaki "Sen" sekmesinin altında sizin fotoğraflarınıza gelen yorumları ve beğenileri veya sadece sizinle alakalı olan şeylerin bildirimini görüyorsunuz. "Takip" sekmesinin altında ise takip ettiklerinizin aktivitelerini görüyorsunuz. Daha doğrusu bu zamana kadar görüyordunuz.