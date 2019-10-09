Galaxy S11'e "süper kamera" geliyor

Samsung, sonunda Galaxy S11'in gelecek nesil kamera sistemini teste başlıyor. TheElec 'in haberine göre, Güney Kore menşeli MecaTech Systems, Samsung Galaxy S11 'in periskop kamerası için test soketlerinin gönderimine başlamış. Gönderilen bu test soketleri, telefonların montaj için sevk edilmeden önce bileşenler üzerinde son testleri yapmak için kullanılıyor. Bu hareketten anlayacağımız, eğer MecaTech Systems bir sonraki amiral gemisi için Samsung'a test soketleri gönderiyorsa, Güney Koreli şirketin Galaxy S11'de hangi optik sensörleri kullanacağı konusunda net bir fikir sahibi olduğu.

Daha önceden de sizlerle paylaştığımız gibi Samsung'un Galaxy S11 modelinde tam 108 MP ölçüsünde ISOCELL Bright HMX sensör yer alacak. Bu sensör ile beraber Galaxy S10'a ve rakiplere büyük bir fark getirmesi beklenen Galaxy S11'de ayrıca 5x optik zum özelliğinin bulunacak olması da önemli bir yenilik.

Özellikle Samsung'un yıllardır kamera konusunda "megapiksel" yarışında büyük atılım yapmaması, şimdiden Galaxy S11 için heyecan yaratmış durumda. Elbette, telefonun tanıtılması için daha zaman var. Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2020 öncesinde, 18 Şubat tarihinde tanıtılacağını düşündüğümüz Galaxy S11 için önümüzdeki günlerde daha pek çok sızıntı gelecektir.



Kaynak: Chiponline